كوريا الجنوبية و"الأمريكية للتنمية" تدعمان القطاع الزراعي في أوكرانيا بخمسة ملايين دولار

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 08:52 ص

أعلنت كوريا الجنوبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن شراكتهما لدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا من خلال تقديم أسمدة، بقيمة خمسة ملايين دولار.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن الوكالة الأمريكية وكوريا الجنوبية أعلنتا عن شراكتهما لدعم القطاع الزراعي،في أوكرانيا من خلال مبادرة المرونة الزراعية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة المشتركة على تسليم أسمدة بقيمة خمسة ملايين دولار تبرعت بها وزارة خارجية الكورية الجنوبية "لدعم المزارعين الأوكرانيين واستكمال الإمدادات الزراعية التي ساهمت بها بالفعل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

تجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي، سافرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إلى أوديسا،وأعلنت عن مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار لدعم الوكالة للمبادرة، مما رفع مساهمة الوكالة الأمريكية إلى 350 مليون دولار، مع حشد مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار للمبادرة من الجهات المانحة الأخرى والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.