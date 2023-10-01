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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والعظمى 31 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

ويشهد الاحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 

و امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة وتمتد الى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة ونشاط رياح علي مناطق من  السواحل الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31  للعظمى23  درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 27 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 21  ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .

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