اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والعظمى 31 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الاحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

و امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة وتمتد الى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 27 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .