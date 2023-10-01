تجديد حبس سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين في النزهة

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس سيده لاتهامها بالنصب على المواطنين 15يوما علي ذمة التحقيق.

كانت قد سقطت فى قبضة رجال مباحث القاهرة سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم.

وردت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بالنزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم.

علي الفور تم ضبطها وتبين أنها "محكوم عليها بالحبس 8 سنوات وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.