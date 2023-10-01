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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"دير شبيجل": هجوم كييف المضاد يدنو من نهايته ويدخل مرحلة التباطؤ

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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نقلت صحيفة "دير شبيغل" عن المحلل العسكري الألماني فرانز ستيفان غادي أن هجوم قوات كييف المضاد يدنو أكثر فأكثر من مرحلة التباطؤ، معتبرا أن قوات كييف ستقلل من نشاطها ووتيرة هجومها.

وأكد المحلل ستيفان غادي أنه في المستقبل القريب، سيعمد الجيش الأوكراني إلى التخفيف من نشاطه في إطار هذه العملية، أي أنه سيقتصد في إطلاق نيران المدفعية كما سيبطئ من وتيرة الهجوم.

وأضاف أن "الهجوم المضاد يقترب من ذروته، وبعد ذلك لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الهجوم بشكل فعّال".

وشدّد على أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن أبدا قادرة على تحقيق اختراق تكتيكي، موضحا أنه "لكي تتمكن كييف من شن هجمات ناجحة..  فهي بحاجة إلى تعبئة جميع احتياطياتها، والتي تم استنفادها بعد أشهر من القتال".

 

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أوكرانيا القوات الأوكرانية
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