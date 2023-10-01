تعرف على خصائص التونر وفوائده للوجه

التونر من منتجات التجميل واسعة الاستخدام والتي تعتمد عليها الفيتات بشكل يومي في روتين بشرتها، فهناك أنواع متعددة من التونر تناسب كل بشرة وعلى حسب مشاكل البشرة التي تحتاج علاجها وتبرز «البوابة نيوز» فوائد واستخدامات التونر.

-فوائد التونر للوجه:

قد يؤثر غياب منتج واحد فقط في روتين جمالك على إشراقها ومعالجتها، والسلاح السري للبشرة السليمة هو التونر، حيث ينصح الكثير من أخصائي البشرة بعدم تكديس المكياج لإخفاء حب الشباب واستبداله بالتونر لاعتباره مسحوق لطيف ينظف البشرة وينقيها ويزيل الأوساخ والزيوت.

مفيد للغاية وضروري للأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب، أو للأشخاص الذين يرغبون في تطهير إضافي قبل وضع مستحضرات التجميل، أو واقي الشمس، أو أي منتج ثقيل على البشرة.

تقليص مسام الوجه يؤدي وضع التونر على قطنة ومسح وجهك بلطف على إزالة الزيوت وإضفاء مظهر ذي مسام صغير.

استعادة توازن البشرة حيث تعتبر البشرة بشكل طبيعي حمضية، ويساعد التونر على استعادة توازن درجة الحموضة البشرة.

إضافة طبقة من الحماية للبشرة ويمكن أن يساعد التونر بسد المسامات وتضييق فجوات الخلايا بعد التنظيف مما يقلل من تغلغل الشوائب والملوثات البيئية في الجلد، ويمكنه من حماية وإزالة المعادن الموجودة في ماء الصنوبر.

ترطيب البشرة فبعض أنواع التونر عبارة عن مرطبات، مما يعني أنها تساعد في ترطيب الوجه.

إنعاش البشرة وحيويتها حيث يمكن استخدام التونر بدلًا من غسل بشرتك بالماء فقط عندما تكون دهنية أو متسخة.

-خصائص تونر الوجه:

يعتبر تونر الوجه الأساس بين مستحضرات العناية بالبشرة، ويكون سائلًا شفافًا أو ذا لون خفيف للغاية.

يحتوي على مكونات مهدئة للجلد، مثل: الكافور، والنعناع، والصبار.

يعمل على تنظيف البشرة بلطف دون تجريدها من الرطوبة الطبيعية، ومن المفترض أن تقوم باستخدامه بعد غسل الوجه، وقبل استخدام المرطب أو السيروم.

التونر كان يستخدم كوسيلة لتحقيق التوازن بين درجة الحموضة في الجلد بعد استخدام منتج صابون قلوي للتطهير، الآن بما أن منظفاتنا أصبحت تميل إلى أن درجة الحموضة أكثر متوازنة ولطيفة، فقد تطور التونر إلى فئة العناية بالبشرة.

-طريقة اختيار التونر المناسب لنوع بشرتك:

يجب اختار التونر الخال من الكحول مع حمض ألفا هيدروكسي (Alpha hydroxy acid) إذا كنت تعاني من حب الشباب، هذا سوف يترك بشرتك نظيفة دون تقشر.

يفضل وجود حمض الساليسيليك (Salicylic acid) في التونر للبشرة المعرضة لحب الشباب مع ذلك يمكن أن يكون هذا المكون قاسي للبشرة الحساسة.

يفضل وجود المكونات الآتية للبشرة العادية إلى المختلطة مساعد إنزيم كيو تن (Q10)، وحمض الهيالورونيك (Hyaluronic acid)، والجلسرين (Glycerin)، وفيتامين ج.

مكونات يجب عليك أن تبحث عنه في التونر:

ماء الورد.

البابونج لتهدئة البشرة.

زيت شجرة الشاي لمحاربة البكتيريا.

الألوفيرا لتهدئة الالتهابات والاحمرار.

فيتامين ه لترطيب الخلايا الجذعية النباتية لمضادات الأكسدة وخصائص ضد الشيخوخة.