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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط عصابة سرقة حمولات سيارات النقل في العبور

المضبوطات
المضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط ( 6 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط التشكيلات العصابية مرتكبي وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب "المغافلة". 

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سرقة الثمار المحملة على سيارات تشكيل عصابي ضبط عصابة سرقة حمولات
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