«الباز»: الإنجاز الأساسي للدولة بعد 2013 هو بناء المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" عرض رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في إدارة البلد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض يقول إننا نُعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، فكيف يتوافق الحديث عن الإنجازات مع الوضع الاقتصادي الصعب.



وتابع: "المؤتمر بيتكلم عن حكاية وطن من 2011 مش 2013 وحتى الآن، واختيار 2011 نقطة انطلاق للحديث عن البلد موقف جدًا، لأنه كي تعرف ماذا أنجزت الدولة، عليك أن تعرف جيدًا الوضع الذي كانت عليه البلد في 2011".



ولفت إلى أن الفترة من من يناير 2011 حتى يونيو 2013 كان مرحلة يتم فيها هدم الدولة، منوها أننا لم نبدأ مرحلة البناء فورا بعد 2013، لأننا كنا في مواجهة مع إرهاب يريد تعطيلنا.



وأردف: "الدولة بعد 2013 بدأت تواجه الإرهاب وتبني وتعمل تنمية وتعمل بنية أساسية"، موضحًا أنه يرى أن الإنجاز الأساسي لدولة 30 يونيو آخر 10 سنوات هو أننا استطعنا كشعب أن نبني الدولة واستعادة مؤسساتها، ونجحنا في إرساء الأمن والاستقرار.