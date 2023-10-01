طارق الطاهر: «لولا يقظة الشعب والجيش الوطني كنا ذهبنا في منحنى آخر»

قال طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة، إنه شاهد على تطور قطاع الثقافة خلال السنوات التسع الماضية، مؤكدًا أنه لولا ما حدث في 2013 ولولا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت أمور كثيرة تغيرت ومنها الثقافة، مردفًا: "كنا نسير في اتجاه القضاء على الهوية المصرية".



وحكى خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عندما كان في مجلة أخبار الأدب كان قائمًا بأعمال رئيس التحرير، وكان رئيس التحرير تم تعيينه عن طريق الإخوان، فوضع صورة خيرت الشاطر غلاف لمجلة أخبار الأدب.



وأردف: "الرئيس السيسي حمانا، وحمى الكيان، رئيس التحرير كل يوم كان يبلغ فينا خيرت الشاطر، يقول له طارق الطاهر قدم موضوع عن كذا، محمد شعير قدم عن كذا، فلان قدم عن كذا، ولما قامت الثورة تم كشف المراسلات التي كانت عبارة عن إيميلات".



واختتم: "لولا يقظة الشعب والجيش الوطني، كنا ذهبنا في منحنى آخر".