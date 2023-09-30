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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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المتحدث العسكرى: تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس

تكريم ضباط من القوات
تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس
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قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري: إنه فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر وأشقائها من الدول الشقيقة والصديقة، وتقديراً لجهود ضباط القوات المسلحة المنتدبين للتدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس، التى تتخذ من العاصمة الموريتانية مقراً لها ، قام وزير الدفاع الموريتانى بمنح ستة ضباط مصريين وسام فارس تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال فى التدريس وإعداد كادر لكبار الضباط من دول الساحل الأفريقى.

 

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وتابع: حضر حفل التكريم عدد من ضباط القوات المسلحة المصرية والموريتانية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس .

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