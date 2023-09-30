رئيس جامعة العريش يكرم عددا من الطلاب المتفوقين

قام اليوم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين الذين حضروا فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وجلسة "حكاية وطن"، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الملتقي يعد خطوه إيجابية تكلل جهود الدولة المصرية في الاهتمام بالشباب المتفوق والمتميز.

وأكد سيادته على أن الملتقي يرسل رسالة للشباب بأن هناك اهتمام كبير من الدولة لتشجيعهم ومساعدتهم على التنافس والتفوق.

وأكد رئيس الجامعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع ملف التعليم والطلاب والبحث العلمي على رأس أولوياته، وظهر ذلك حاليًا في التطوير الكبيرة الذي شهده قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة، وخاصة إنشاء الجامعة الأهلية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى التصنيفات العالمية المتعددة.

وتناول رئيس الجامعة اشادتة وتقديرة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي: " أمة شبابها بالحجم ده ويبقا عندها قلق في بكره؟.. فيه أمة يكون شبابها ما شاء الله بالعدد والحجم والقدرة دي تبقا قلقانة من بكره؟.. ده بكره ده بتاعهم هما.. وهما قادرين يحفظوا أقدار هذه الأمة", والتى تعد رسالة طمأنينة لكل شباب مصر وحافز تميز لشباب مصر فى جميع المجالات لبذل المزيد من الجهد من اجل رفع شان الوطن والمحافظة على مكتسابتة.