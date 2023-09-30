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الأحد 01 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق حامد يتفوق على محمد شريف.. ضمك يضرب الخليج بثنائية بالدوري السعودي

طارق حامد في مباراة
طارق حامد في مباراة ضمك والخليج
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حقق فريق ضمك، فوزًا على نظيره الخليج بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشهدت المباراة، مواجهة مصرية بين الثنائي طارق حامد لاعب خط وسط ضمك، ومحمد شريف مهاجم الخليج.

وتفوق طارق حامد على محمد شريف، بعد فوز فريق الأول بهدفين للا شئ على فريق الثاني، واللذان تواجدا في التشكيل الأساسي لفريقهما وشاركا في المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها.

وجاء هدفا اللقاء عن طريق فاروق شافعي وجورج نكودو في الدقيقتين 43 و56، وكلاهما من صناعة نيكولاي ستانسيو، ليفوز ضمك على الخليج بنتيجة 2-0.

وبتلك النتيجة، ارتقى ضمك إلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الخليج عند 8 نقاط في المركز العاشر.

محمد شريف
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