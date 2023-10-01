كولر يحسم مصير طبيب الأهلي وينتظر موقف الإدارة للتعاقد مع بديل سويسري

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية موقف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق سواء بالاستمرار مع الفريق الأول أو عودته لقطاع الناشئين، حيث يتولى «جاب الله» مهمة طبيب الفريق بعد اعتذار الدكتور تامر أبو العينين عن عدم الاستمرار.

وكان «كولر» تحدث مع إدارة الأهلي في وقت سابق حول التعاقد مع طبيب سويسري متخصص في الفترة المقبلة خاصة في ظل تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابات وتحدث كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بشأن الطبيب الجديد وضرورة ضم طبيب متخصص، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة ويحتاج لكل اللاعبين.

وكشفت مصادر بالأهلي أن الطبيب السويسري الذي عرضه “كولر” سيكلف خزينة النادي الأهلي حوالي 10 آلاف دولار كراتب شهري، بالإضافة لبعض المتطلبات الأخرى مثل الإقامة.

وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز» أن مارسيل كولر يرغب في حسم هذا الملف في أسرع وقت قبل بداية مشوار الفريق في الدوري الأفريقي والذي يسعى الفريق للتتويج به في أول نسخة لتأكيد هيمنته على القارة الأفريقية.

وشدد المصدر على أن مارسيل كولر عقد جلسة الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق المؤقت بعد مباراة سان جورج للاطلاع على تفاصيل الإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين وموعد عودتهم للتدريبات والبرنامج التأهيلي لهم.

وأضاف المصدر أن طبيب الفريق أكد لـ"كولر" أن الثلاثي رضا سليم وصلاح محسن وكريم نيدفيد أصبحوا جاهزين تماما للمشاركة في المباريات وليس لديهم أي مشكلة بعد إنهاء البرنامج العلاجي، كما أنه لا مانع من الدفع باللاعب أكرم توفيق في المباريات تدريجيا بعد انتهاء البرنامج التأهيلي بسبب عملية الرباط الصليبي.