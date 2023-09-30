نصائح للحفاظ على البشرة مع تقلبات الجو ودخول فصل الشتاء

يشهد الجو تقلبات جوية غير مستقرة هذه الايام وهذه الاجواء تؤثر على البشرة بشكل كبير من طه حبوب او دهون او جفاف عند البعض على حسب نوع البشرة، لذلك تحتاج البشرة عناية خاصة قبل دخول فصل الشتاء الذي يسبب جفاف للكثير من انواع البشرة، وليست فقط بشرة الوجه التي تحتاج لعناية بد اليدين، والساقين، والقدم والجسم بالكامل.

-غسول الوجه:

في اوقات الصيف والحرارة العالية يمكن لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة اعتماد غسول قوي للبشرة الدهنية واستخدامه مرتين يوميا.

اما صاحبات البشرة الجافة يجب اعتماد الغسول المناسب لها مرة واحدة يوميا ومرتين في الحالات الضرورية.

مع دخول فصل الشتاء يجب اعتماد جميع انواع البشرة نوع غسول ليس بقوة غسول فصل الصيف وتقليل مرات استخدامه يوميا قدر المستطاع بحيث لا تزيد عن مرة واحدة.

-ترطيب البشرة:

في فصل الصيف يكفي ترطيب البشرة مرة واحدة لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة والجافة اما شديدة الجفاف تحتاج ترطيب مرتين يوميا بمرطبات قوية.

في فصل الشتاء يظل الترطيب مرة واحدة كافي لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة مع اختيار مرطب اقوى من مرطب فصل الصيف اذا احتاجت البشرة لذلك.

اما صاحبات البشرة الجافة تحتاج ترطيب مرتين في الشتاء واذا ازداد الجفاف قد يصل الترطيب لـ3مرات يوميا مع مرطبات قوية جدا.

-التقشير:

ليست الخطوة التجميلية المناسبة في فصل الشتاء لجميع انواع البشرة بسبب زيادة الجفاف وتقشر اغلب انواع البشرة بشكل طبيعي بدون تقشير فتلك الخطوة تسبب الجفاف ومظهر غير صحي للبشرة.

-شرب الماء:

حتى لو لم تشعر بالعطش مثل فصل الصيف فالجسم مازال يحتاج كمية معينة من الماء يجب شربها بكثرة لتفادي جفاف البشرة وظهورها بمظهر غير صحي فتحتاج جميع انواع البشرة شرب الماء بوفرة.

-منتجات العناية:

منتجات العناية القاسية من مقشرات وتونر ومنتجات للتخلص من الدهون يمكن ان تقل خلال فصل الشتاء فالبشرة يقل افراز الدهون وتحتاج لعناية اقل من الصيف تعتمد بنسبة كبيرة على الترطيب.

-واقي الشمس:

لا يجب تجاهل وضعه يوميا عند الخروج بالنهار مهما كان الجو معتدل وبارد في الشتاء فهي خطوة مهمة تحمي البشرة خاصة البشرة الدهنية.

-الاستحمام:

استخدام منتجات عناية لطيفة على البشرة لا تسبب الجفاف حتى لا يحدث التهاب وحكة ويجب ترطيب الجسم بترطيب قوي بعد التنشيف.

عندما نصل إلى مثل هذه الحالات، من المحبذ استخدام المستحضرات التي تحتوي على مادة "اليوريا" المدموجة مع "الأمونيوم لاكتات".

-الطعام الصحي:

يحتاج الجسم تناول الفواكه والخضروات باستمرار في فصل الشتاء تساعد على تغذية الجسم والبشرة وترطيبها ومدها بالعناصر المطلوبة.