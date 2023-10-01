الليلة.. فيوتشر يستضيف سينجيدا التنزاني بإياب دور الـ32 للكونفيدرالية

يستضيف فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، فريق سينجيدا التنزاني، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني، على أن يرتدي فيوتشر في لقاء الليلة الزي الأحمر كاملًا ويرتدي الحارس اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الازرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الفسفوري كاملًا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.



في السياق ذاته قال مدرب فيوتشرريكاردو فورموسينيو، أن فريقه قادر على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية، مضيفا انها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرين على التعويض في مباراة الإياب الليلة.