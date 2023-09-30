بايرن ميونخ يفلت من الهزيمة أمام لايبزيج في الدوري الألماني

أفلت فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، من الهزيمة أمام مضيفه لايبزيج بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني.

حقق البايرن في مواجهة اليوم، ريمونتادا مثيرة على نظيره لايبزيج، حيث انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، عاد البافاري بثنائية، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، ويحصل كل فريق على نقطة في صراع البوندسليجا.

افتتح لويس أوبيندا التهديف لفريق لايبزيج في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله كاستيلو لوكيبا ثاني الأهداف في الدقيقة 26.

وقلص الدولي الإنجليزي هاري كين، الفارق للبايرن بهدف في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يأتي دور ليروى ساني الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة، احتل بايرن ميونخ المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، فيما بات لايبزيج في المرتبة الخامسة وفي رصيده 13 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند رابع الترتيب بفارق نقطة وحيدة.