هل ظهور شامة حمراء على الثدي علامة خطيرة؟

سرطان الثدي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لذلك ينصح الأطباء، السيدات بكشف دوري والاطمئنان وعند ظهور أي كتل أو علامات غريبة في الثدي أو محيطة يجب مراجعة الطبيب على الفور ومن ضمن الأشياء الغريبة التي تظهر على الثدي شامة حمراء او نقطة حمراء كأنها بقعة من الدم ويعتقد البعض انها علامة خطيرة للاصابة بمرض.

-ظهور نقط حمراء على الثدي:

من الممكن أن يكون سبب ظهور نقطة حمراء على الثدي بسيط ولا يتطلب القلق، مثل: لدغة حشرة، أو الحساسية، أو الطفح الجلدي، أو حروق الشمس، لكن من الممكن أن ترتبط بأسباب أكثر خطورة، مثل: علامة مبكرة للإصابة بسرطان الثدي، لذا ليس عليك القلق والذعر عند ملاحظة النقاط الحمراء، إنما عليك مراجعة الطبيب لإجراء التشخيص وتحديد السبب.﻿

-أسباب ظهور نقاط حمراء على الثدي:

لدغات الحشرات

حب الشباب

العدوى

أمراض الجلد مثل: "داء المبيضات.

التهاب الجلد التأتبي أو ما يعرف بالاكزيما، الصدفية، الشرى، القوباء المنطقية، الجرب، التهاب الجلد الدهني، والتهاب النسيج الخلوي".

السرطان

في الغالب لا تكون النقاط الحمراء علامة على السرطان، لكن من الممكن في حالات نادرة أن تكون كذلك، لذا يجب مراقبتها ومراجعة الطبيب عند ملاحظة أية تغيرات، إذ يمكن أن تشير إلى أحد أنواع سرطانات الثدي الآتية:

سرطان الثدي الالتهابي، الذي يمكن أن يسبب طفح يشبه لدغات الحشرات.

مرض باجيت، وهو يسبب طفح يشبه الأكزيما.

التعامل مع ظهور نقاط حمراء على الثدي

عند ملاحظة ظهور نقط حمراء على الثدي يجب مراجعة الطبيب لإجراء التشخيص ومعرفة سبب ظهور هذه النقاط ثم تحديد خطة العلاج المناسبة،

يقوم الطبيب بإجراء اختبارات لمعرفة سبب الطفح الجلدي، مثل إجراء تصوير للثدي باستخدام الأشعة السينية، وأخذ خزعة من أنسجة الثدي ومراقبتها تحت المجهر، ثم بعد ذلك يحدد الطريقة العلاجية تبعًا للحالة والمسبب، مثل استخدام المضادات الحيوية في حال حدوث العدوى.