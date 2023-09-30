بـ9 لاعبين ومشاركة محمد صلاح.. ليفربول يكتوي بالنيران الصديقة أمام توتنهام

اكتوى فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بالنيران الصديقة في مباراته ضد توتنهام هوتسبير، التي خسرها بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول من توتنهام على ملعب الأخير بنتيجة 1-2، وهو منقوص العددد بعد طرد 2 لاعبيه كورتيس جونز ودييجو جوتا.

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح أساسيًا، حتى غادر ملعب المباراة في الدقيقة 74 بعد استبداله بزميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح الكوري الجنوبي سون هيونج مين التهديف لصالح السبيرز من صناعة ريتشارليسون في الدقيقة 36.

وأدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل لحمر الميرسيسايد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم سيمون هوبر البطاقة الحمراء في وجه كورتيس جونز متوسط ميدان الريدز في الدقيقة 26، ليبدأ رفاق صلاح معركة استكمال المباراة بـ10 لاعبين، قبل أن يحصل البرتغالي دييجو جوتا، الذي حل بديلًا لزميله جاكبو في الدقيقة 69 على بطاقة حمراء ثانية، ليستكمل ليفربول اللقاء بـ9 لاعبين.

وفي الدقيقة 90+6، أحرز الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول هدفًا في مرماه بالخطأ، ليخسر فريقه فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محمد صلاح على بطاقة صفراء في الدقيقة 65، قبل مغادرته أرضية الميدان، في أحد التغييرات الاضطرارية التي أجراها يورجن كلوب مدرب الفريق، لتعويض النقص العددي.

وبتلك النتيجة، احتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في مركز الوصافة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة.