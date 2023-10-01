الزمالك يحتوي غضب الأجانب بسبب المستحقات المتأخرة

نجحت لجنة الزمالك الثلاثية، برئاسة الدكتور عماد البناني، في التوصل لاتفاق مع أجانب فريق الكرة الأول بالنادي، بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة، بعد تقدم أكثر من لاعب بشكوى لاتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وشهدت الأيام الماضية، تقدم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بشكوى النادي رسميًا إلى اتحاد الكرة، من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي وصلت إلى 160 ألف دولار، وتوصلت لجنة الزمالك الثلاثية إلى اتفاق مع اللاعب ووكيله يقضي بحصوله على نصف مستحقاته المتأخرة فى الوقت الحالي، على أن يتقاضي باقى مستحقاته بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأبدى أكينيولا ووكيله موافقة على الاقتراح وينتظر تنفيذه بصورة رسمية خلال الأيام القادمة، ولتفادي شكوى الرباعي الأجنبي إبراهيم نداي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، قررت اللجنة الثلاثية انتهاج نفس الأمر مع كل اللاعبين الأجانب بسداد نصف مستحقاتهم المالية في الوقت الحالي وتأجيل الجزء الآخر لحين تسلم مجلس منتخب إدارة النادي فى 20 أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لإجراء انتخاب مجلس إدارة جديد في نادي الزمالك.

وشهدت الأيام الماضية حصول لاعبي الزمالك الأجانب على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي لحساب منافسات غياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتسببت الأزمة المالية في تغيب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، عن صفوف الزمالك خلال مواجهة بيراميدز، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما فضل أوسوريو الاحتفاظ بالمهاجم التونسي على مقاعد البدلاء في مواجهة المقاولون العرب بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

على صعيد آخر؛ أصبحت مسيرة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع الزمالك على المحك، بسبب تذبذب نتائج الفريق، مع بداية الموسم الحالي، بعد الخسارة بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتعادل بهدفين أمام بيراميدز في مباراة الجولة الأولى، والتعادل بهدف أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، ليخسر الزمالك 4 نقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وظهر المدرب الكولومبي على رأس القيادة الفنية للزمالك في 21 مباراة سابقة، شهدت فوز الفارس الأبيض بـ11 انتصارًا، وتلقى 4 هزائم، والتعادل في 6 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أوسوريو 38 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 25 هدفًا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري، خلال مواجهة البنك الأهلي، مساء السبت القادم، في تمام السابعة مساء، على استاد القاهرة لحساب منافسات الجولة الثالثة، في مواجهة صعبة أمام فريق تعرض لهزيمتين أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الأولى وبهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية أمام بيراميدز.