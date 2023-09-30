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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: إنجازات الـ 10سنوات تؤكد أن مصر أصبحت محط أنظار العالم

محمود البرعي عضومجلس
محمود البرعي عضومجلس النواب
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أشاد النائب محمود البرعى عضو مجلس النواب وعضو لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب بإنطلاق فاعليات مؤتمر "حكاية وطن"، صباح اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها إلى أن ماجاء فى المؤتمر من استعراض الانجازات  يؤكد ان مصر تسير بخطى ثابتة نحو التطوير والبناء ويأتي في إطار حرص القيادة على مد جسور التواصل مع جميع شرائح المجتمع  لأهمية دورهم فى بناء الدولة.
وأضاف "البرعى" في بيان له اليوم ان الانجازات التى تمت خلال الـ 10سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت محط انظار العالم خاصة ان الانجازات أصبحت ملموسة لكافة أطياف الشعب وليس فئة معينه من أبناء الشعب مضيفا أن   من القطاعات المهمة التي شهدت طفرة حقيقة وغير مسبوقة، هو قطاع البنية التحتية، حيث نفذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية العديد من مشاريع البنية التحتية التي كان لها دور كبير في إنشاء المشروعات الاستثمارية المختلفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف لم يسبق أن قامت به أيا من الحكومات السابقة.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى الملف الاقتصادي شهد أيضا مجموعة من الإنجازات رغم التحديات العالمية مثل جائحة كورونا التى اجهدت العالم وازمات الحروب التي أثرت عليه، نتيجة الصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الصراعات لكانت معدلات النمو الاقتصادي أعلى مما هي عليه الآن، لكن رغم ذلك فما قامت به الدولة استطاعت بفضله امتصاص الأزمات التي تعرض لها الاقتصادي المصرى .

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الإدارة المحلية بمجلس النواب التحديات العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن
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