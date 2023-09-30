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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان ينقض على صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك لاتسيو

مباراة ميلان ضد لاتسيو
مباراة ميلان ضد لاتسيو
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انتصر فريق ميلان، على نظيره لاتسيو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثنائية الروسونيري عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 60، ونوا أوكافور في الدقيقة 88، والهدفان من صناعة البرتغالي رافائيل لياو.

الفوز، جعل ميلان ينقض على صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة جاره إنتر ميلان أمام ساليرنيتانا في نفس الجولة، التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة. 

وبتلك النتيجة، اعتلى فريق ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط بالمركز الرابع عشر.

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