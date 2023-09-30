الكهرباء : خطة عاجلة لإضافة 3660 ميجاوات خلال 8 أشهر

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات الوزارة منذ عام 2014 وحتى الآن، والرؤية المستقبلية لخطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

وقال شاكر خلال كلمته في مؤتمر كلمة وطن ، تم اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لتوفير 3660 ميجاوات كخطة عاجلة وتم ذلك في غضون 8 أشهر ونصف فقط.

وأشار الى أنه تم استكمال محطات لتوليد الكهرباء كانت تحت التنفيذ وقدراتها وصلت لـ 4250 ميجاوات وتم دخولها للخدمة، لافتاً إلى أنه تم زيادة الطاقة المنتجة من بعض المحطات ووصلت الزيادة لـ 1840 ميجاوات.

وأردف "شاكر" تم وصول العجز في القدرات إلى أكثر من ٦٠٠٠ ميجاوات في صيف ٢٠١٤، مشيراً إلى أنه كان هناك لقاءات كثيرة مع الرئيس السيسي في ذلك الوقت للتغلب علي هذه المشكلة، واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.