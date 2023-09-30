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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجمهور بعد الفوز على أرتا سولار

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي عقب التأهل للدور الثاني   لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتوجه اللاعبون وأفراد الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم بالتأهل والفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي.
وتأهل الزمالك للدور الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب

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الزمالك نادى كأس الكونفدرالية الأفريقية
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