انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة المريوطية بالبدرشين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه ترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها الى ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.