كأس الكونفدرالية.. الزمالك يقصي أرتا سولار في مباراة دراماتيكية

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى الدور التالي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب أرتا سولار الجيبوتى، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ32.

أحرز هدف الزمالك الأول يوسف إبراهيم أوباما، بعد متابعة لكرة عرضية من أحمد السيد زيزو، وأضاف محمود عبدالرازق شيكابالا، الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وجاء هدف الزمالك الرابع عن طريق حمزة المثلوثي مع الدقيقة 88 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 4-3 ويتأهل الزمالك بمجموع اللقائين.

جاء هدف الفريق الجيبوتى في الدقيقة 15 عن طريق وارساما حسن.

ضم تشكيل الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وشارك في الشوط الثاني يوسف أوباما وإبراهيم نداي وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق بدلا من ناصر منسي وسيف الجزيري وشيكابالا وأحمد فتوح.