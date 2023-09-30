هدف التأهل.. الزمالك يتقدم بالرابع في شباك أرتا سولار

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على ضيفه أرتا سولار الجيبوتى، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف الزمالك الرابع عن طريق حمزة المثلوثي مع الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

أحرز هدف الزمالك الأول يوسف إبراهيم أوباما، بعد متابعة لكرة عرضية من أحمد السيد زيزو، وأضاف محمود عبدالرازق شيكابالا، الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

جاء هدف الفريق الجيبوتى في الدقيقة 15 عن طريق وارساما حسن، لتصبح النتيجة 3 مقابل هدفين بمجموع مواجهة الذهاب.



يضم تشكيل الزمالك لخوض كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

