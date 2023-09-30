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السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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تنقل “البوابة نيوز” فعاليات البث المباشر لاحتفالات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها 

يتضمن الاحتفال الرسمي كلمات من الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي ، الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة

كما يشارك الحضور عدد من الشخصيات العامة وعدد من قيادات الدولة ، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ويشارك بالحضور ايضا قيادات الكنائس المسيحية المختلفة ، كما يشارك بالحضور ايضا عدد من السفراء والجاليات الاجنبية. 

https://fb.watch/no6nSc1lAL/?mibextid=Iprqdp

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الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة الطائفة الانجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي مرور ١٠٠ عام على تأسيسها
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