محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات التطهير والنظافة والتجميل

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية جهودهم المكثفة فى متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة ، فضلا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، وتهذيب الأشجار وزراعتها بمحيط المدارس وكذا التأكد من توافر كافة المرافق الحيوية داخل المدارس لضمان توافر جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وعلي الصعيد ذاته، تابع رؤساء الأحياء أستمرار العمل بمعارض اهلا مدارس والتأكد من جودة المعروضات وتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية و مستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.