"هواوي" تستثمر 430 مليون دولار لتعزيز التحول الرقمي في أفريقيا

كشف تيري هيي، رئيس هواوي شمال أفريقيا، عن الركائز الأساسية للاستراتيجية الجديدة لهواوي التي تهدف إلى توجيه أفريقيا نحو مستقبل ذكي ومتصل تحت عنوان "تعزيز الذكاء من أجل أفريقيا الجديدة". وتمثل هذه الاستراتيجية مخططًا شاملاً لتطوير أفريقيا الرقمية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر هواوي (Huawei Connect) لعام 2023 في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري الذي عقد بمدينة شنغهاي ، وهي أول مرة يُعقد فيها المؤتمر منذ بداية جائحة فيروس كورونا العالمية.

ألقى المؤتمر الضوء في نسخته الثامنة هذا العام على التقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، التي تمثل إحدى أولويات هواوي، خاصةً مع تركيز الشركة الرئيسي على القارة الأفريقية.

وأضاف تيري تعتمد استراتيجية هواوي الجديدة تجاه التنمية الرقمية في القارة الأفريقية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز الإدماج الرقمي، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

تأتي هذه الاستراتيجية مع خطة استثمارية طموحة بقيمة 430 مليون دولار على مدار خمس سنوات، تهدف لدعم تحول القارة الأفريقية نحو التكنولوجيا الحديثة وتنمية المواهب المحلية.

في ختام المؤتمر، دعا تيري هيي إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات لتحقيق طموحات التنمية الذكية في أفريقيا، وتحقيق تطلعات سكانها نحو حياة أفضل. مؤكدة التزام الشركة بتحقيق التحول الرقمي في القارة.