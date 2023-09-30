أذربيجان تعلن عن ضبط معدات عسكرية في كاراباخ بعد السيطرة عليه

أعلنت أذربيجان اليوم السبت مصادرة أعداد كبيرة من المعدات العسكرية والذخائر في أقليم ناجورنو كاراباخ، ذو الأغلبية الأرمينية، بعد اتمام السيطرة عليه.

وعرضت وزارة الدفاع الأذرية على موقعها الإلكتروني قائمة بالأسلحة والذخائر التي تمت مصادرتها، حيث ضمت 2585 قطعة سلاح صغيرة و224 قاذفة قنابل يدوية و53 مدفع هاوتزر و63 مدفع هاون و54 سلاحا مضادا للدبابات و135 سلاحا للدفاع الجوي، و22 مدرعة و174 مركبة و21 مقطورة جر و9 مركبات مساعدة.

كما شملت القائمة 1685 صاروخا و4956 قذيفة مدفع هاوتزر و2627 قذيفة مضادة للطائرات و12305 قذائف هاون و8455 قنبلة، ومليون و976 ألفا و68 رصاصة و5751 ذخيرة أخرى، بالإضافة إلى العشرات من المعدات والتجهيزات الإضافية الأخرى.