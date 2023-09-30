رئيس قطاع التسويق: 90% من إنتاج مصنع سامسونج مصر موجه للتصدير

أكد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر، أن الشركة العالمية تعتبر مصر من أهم الأسواق لديها؛ مشيرا إلي أن الشركة ضخت استثمارات في مصنعها ببني سويف بقيمة 80 مليون دولار خلال آخر 3 سنوات ليرتفع إجمالي استثمارات المصنع إلى 500 مليون دولار.

وينتج أحدث شاشات التليفزيونات والتي يتم تصديرمن 85-90% من إنتاجه لأكثر من 60 دولة حول العالم وتحمل شعار "صنع في مصر"، ويعمل به أكثر من 2500 عامل، كما يوفر فرصة عمل غير مباشرة تتجاوز أكثر من هذا العدد.

وأضاف أن الشركة مصممة على تعزيز الاستثمارات في تطبيقات المنازل الذكية باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم SmartThings، لتحقيق حياة منزلية أكثر ذكاءً.

وأشار جعفر إلى أن العالم يتجه بخطوات ثابتة نحو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وSmartThings، التي أصبحت ضرورة حياتية متزايدة، خاصة في مجال توفير الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح أن SmartThings تتيح ربط أجهزة متنوعة، لا تقتصر على منتجات سامسونج فحسب، بل تشمل جميع المنتجات للشركات المنافسة، وتشمل منتجات مثل التحكم في درجة حرارة الغرفة والإضاءة والستائر ومنتجات أخرى تستخدم بشكل يومي.

ولفت جعفر إلى أن مصر والسعودية تتصدران المشهد في استخدام تقنيات SmartThings حاليًا، وهدف الشركة هو زيادة الوعي لدى المستخدمين والعملاء بأهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن SmartThings توفر ميزات متعددة، منها توفير الطاقة بناءً على استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلها ضرورية للحفاظ على بيئة منزلية ذكية واقتصادية.