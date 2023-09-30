7 أكتوبر انطلاق النسخة التاسعة من "قمة تكني" بمكتبة الإسكندرية

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت قمة تكنى، الحدث الرئيسي للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن إطلاق النسخة التاسعة لـ"قمة تكنى الإسكندرية"، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل في مكتبة الإسكندرية، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC".

تضم قمة تكنى مجموعة كبيرة من الرعاة، منهم الراعي البلاتيني، زين تك ونوفارتس وEdVentures، والراعي الذهبي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "MSMEDA" وHivos وشبكة مستثمري البحر الأبيض المتوسط، والراعي الفضي، باراجون وبيبسيكو وروش وتراينجلز، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

تمثل نسخة هذا العام فرصة لمجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة للمشاركة في مناقشات مكثفة تتضمن أهم وأبرز القضايا في الصناعة وكيفية التعامل معها، وتتعامل مع مواضيع تكنولوجيا وابتكار واستثمار من خلال 10 مسارات متميزة.

وتستضيف قمة تكنى الإسكندرية أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرًا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 35,000 مشارك، كما سيحضر الحضور خبراء رائدين في الصناعة، مع وجود علامات تجارية معروفة مثل ميكروسوفت وروش وفوري ونوفارتس وأمازون وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها.

وتشهد النسخة التاسعة لقمة تكنى الإسكندرية، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين البارزين على المستويين الإقليمي والعالمي.

من بين هؤلاء وليد البلاع، الشريك العام في مشاريع سكنة، علي أبو السعود المؤسس والشريك الإداري لـ هلا فنتشرز، ومحمد الرشيدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VC One Global الذين يمثلون مجلس التعاون الخليجي.

وتستضيف نسخة هذا العام أيضًا مجموعة من المستثمرين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، منهم جوان وونغ، رئيسة جمعية IEEE لريادة الأعمال، وكيو سار، المدير التنفيذي لشركة August Hill، للانضمام إلى المعسكر التدريبي للمستثمرين بهدف التواصل، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.

وأكد السفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد، أنه في غضون أسبوعين تقريبًا، ستفتح قمة تكنى 2023 أبوابها في الإسكندرية. وللعام التاسع على التوالي، تدعم سفارة السويد قمة تكنى من خلال رعاية مسابقة ترويجية لدعم رواد الأعمال المصريين تحت شعار "التكنولوجيا المالية".

تؤمن سفارة السويد بأنها تمثل قطاعًا حيويًا للشباب المبدع في مجال التكنولوجيا، حيث تقدم العديد من الفرص في مجالات الشمول المالي، والتحول الرقمي، ومنصات الاستثمار، وخدمات التحويلات، وحلول التكنولوجيا التنظيمية، وغيرها الكثير.

وتتطلع سفارة السويد إلى مشاركة ناجحة أخرى في قمة تكنى، وستستمر السويد في العمل مع مصر في العديد من المجالات، لاسيما في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار.

من جانبه؛ صرح طارق القاضي، مؤسس قمة تكنى، قائلاً، "شهدنا مؤخرًا حاجة ملحة لتطوير الابتكار المؤسسي، حيث تكافح العديد من الشركات الناشئة لمواجهة تحديات السوق الحقيقية. لذلك من خلال برنامج الابتكار المؤسسي الخاص بقمة تكنى، والذي يتمثل في SehaTech، وCropsa، وFlash Lead، و"كلينيدو، لقد شهدنا إنجازات بارزة؛ من اكتساب الوعي العام، وزيادة رأس المال، والنمو في حصتها في السوق".

وأضاف: "نحن فخورون بأن نشهد علامة فارقة جديدة في مسيرة قمة تكنى بالتعاون مع سفارة السويد في نسخة هذا العام والتي تمثل فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الخبرات والانضمام إلى ورش العمل بحضور نخبة من أبرز المتحدثين عالميًا لدعم المؤسسات في مسيرتهم للابتكار".



ويعد "العرض الاستثماري الإقليمي للشركات الناشئة بدعم من مستثمري البحر المتوسط" من أبرز فعاليات النسخة التاسعة من قمة تكنى الإسكندرية، حيث سيتم عرض أفكار نحو 30 شركة ناشئة مختارة بعناية أمام المستثمرين، بما يتناسب مع مجالهم وموقعهم الجغرافي وصناعتهم.



بالإضافة إلى Techne Arena السنوي الذي سيستضيف مسابقتين حماسيتين، تضم شركات ناشئة من صناعات متنوعة مدعومة من مبادرة رواد النيل، ومسابقة التكنولوجيا المالية من قبل السفارة السويدية.



جدير بالذكر أن قمة تكنى اكتسبت سمعتها كمنصة مرموقة للحصول على الصفقات منذ انطلاقها في عام 2015، حيث حققت النسخة الثامنة نجاحات باهرة حيث استضافت أكثر من 30,000 مشارك، 400 متحدث، 200 مستثمر، وأكثر من 180 عارضا من الشركات الكبيرة، وأكثر من 1000 عارض من الشركات الناشئة.