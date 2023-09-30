ليفربول يتعادل مع توتنهام بـ10 لاعبين في الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الشوط الأول من مباراته ضد مضيفه توتنهام هوتسبير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل ليفربول مع توتنهام بـ10 لاعبين في الشوط الأول، حيث أشهر الحكم سيمون هوبر البطاقة الحمراء في وجه كورتيس جونز متوسط ميدان الريدز بعد تدخله العنيف على بيسوما لاعب السبيرز.

في الدقيقة 36، افتتح الكوري الجنوبي سون هيونج مين التهديف لصالح أصحاب الأرض من صناعة ريتشارليسون.

وأدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل لحمر الميرسيسايد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يحتل ليفربول، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يأتي توتنهام سادسًا بـ14 نقطة.