الشعب الجمهوري: حكاية وطن مؤتمر مهم لعرض الإنجازات الاقتصادية والتنموية









قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المنعقد على مدى ثلاثة أيام، هام جدا لعرض الإنجازات الاقتصادية والتنموية التي قامت بها الدولة ونفذتها خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن المؤتمر يعد مكاشفة ومصارحة للشعب المصري .



وأشار أبو هميلة، خلال مشاركته في مؤتمر " حكاية وطن "، إلى أن المؤتمر يعرض الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع والتحديات والمخاطر التي واجهتها وكيف نجحت في حلها، إضافة إلى تسليط الضوء على الأولويات الرئيسية والتنموية لتحقيق نهضة وازدهار الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى عرض المؤتمر كيف تأسست قناة السويس الجديدة وأهميتها في زيادة الدخل القومي المصري حيث ساهمت في زيادة دخل قناة السويس والذي يعد أهم ممر ملاحي عالمي من 4 مليار دولار إلى أكثر من 10 مليار دولار سنويا وفق مخطط عام 2024.



ولفت إلى أن المؤتمر عرض تنفيذ الدولة 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليار جنيه، وإنشاء مدارس المتفوقين والتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 50 جامعة عام 2014 إلى 96 جامعة حاليا، إضافة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنميتها بكافة المشروعات خلال السنوات الماضية حيث أنفقت الدولة عليها 610 مليار جنيها، إضافة إلى وضع خطة لإنفاق 300 مليار جنيه أخرى عليها، إضافة لعرض المؤتمر نجاح الدولة في تطوير المرافق العامة والتي بلغت استثماراتها 3.4 تريليون جنيها، إضافة لعرض مشروع مبادرة حياة كريمة العملاقة وأهميتها ونجاحاتها .



تابع أبو هميلة، أن المؤتمر عرض نجاح الدولة المصرية في التوسع في محطات التحلية وإقامة شبكات ومحطات الكهرباء والطاقة العملاقة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والخضراء، إضافة للنجاح في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز من خلال وجود بنية أساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتحول من دولة مستوردة له إلى دولة مصدرة له، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بكافة المحافظات، إضافة لعرض المشروعات الزراعية العملاقة ومشروع الصرف الزراعية وتبطين الترع ودعم المزارعين والمربين لتحسين سلالات المواشي والدواجن، إضافة لتطوير بذور زراعية محلية عالية الجودة، وتحسين إنتاجية المحاصيل في مصر .



وأشار الى أن المؤتمر عرض نجاحات الدولة في قطاع السياحة وذلك بترميم 220 مكان أثري وافتتاح عشرات المتاحف، وبلوغ عدد السياح الوافدين لمصر لـ 15 مليون سائح سنويا، وسعي مصر لمضاعفة العدد خلال السنوات القادمة، إضافة لعرض المؤتمر النهوض الصناعية والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة منها 4 مدن صناعية و17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، إضافة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العملاقة والتي ستسهم في إحداث نهضة اقتصادية .

