هندرسون vs كيسي.. تشكيل أهلي جدة ضد الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق أهلي جدة، اليوم السبت، نظيره الاتفاق بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الإيفواري فرانك كيسي في التشكيل الأساسي للراقي، ويقود هجوم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، والفرنسي ألان سانت ماكسمين.

بينما يبدأ ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، بالثنائي المخضرم جوردان هندرسون وجيني فينالدوم في وسط الملعب أساسيان.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي ــ روجير إيبانيز – علي مجرشي – سعد بالعبيد

خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسي

وفي الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ ألان سانت ماكسيمين.

تشكيل الاتفاق لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: فيكتور

خط الدفاع: العتيبي - هندري - خليفة - تيسيران

خط الوسط: هزازي - هندرسون - فينالدوم

وفي الهجوم: كوايسون - ديمبلي - جراي.

ويحتل أهلي جدة، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس.