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السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الفيوم": مراجعة خطة التطهير والصيانة لمحطات وشبكات ومعدات الصرف الصحى.. صور

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
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صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية. 

موضحاً أن الشركة تقوم بأعمال تطهير لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية لإستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار وصيانة وتجهيز عدد  50 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه عبارة عن عدد ٢٠ سيارة فنطاس كسح بسعة ٤ و٦ متر مكعب وعدد ٦ سيارة نافوري ضغط عالي وعدد ٨ سيارة  نافوري مدمج وعدد ٤ سيارة نافوري نقالي و٥ سيارة فاكيوم وعدد ٢ سيارة كباش وعدد ١ سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد ٢ بدالة كسح علاوة على توافر عدد ٧سيارات مياه شرب يتم تعبئتها لتغذية المناطق التى قد تتأثر بانقطاع المياه نتيجة الطقس السيء. 

وأكد النجار على رفع درجة التأهب بادارة الخط الساخن ١٢٥ وادارة متابعة الشكاوي  وجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة  بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها. 

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