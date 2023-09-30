بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا



زار المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم السبت، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والأكاديمية.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها: أنه كان في استقبال المستشار رئيس الهيئة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا أبوالغيط عميد كلية القانون.

تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع الإسكندرية أول.

والمستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع الإسكندرية ثان.

والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام .

والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني .

والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.



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