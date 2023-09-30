قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد القضاء

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قضاة ومستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد.

سائلين المولى عز وجل أن يكون عاماً قضائياً نحقق فيه معًا العدالة الناجزة التي هي حق من حقوق الشعب المصري العظيم وأن يكون عام ازدهار ورخاء وتنمية في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان وعدالة واستقرار.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.