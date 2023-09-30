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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتعثر أمام كليرمونت

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت
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تعثر فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، أمام مضيفه كليرمونت بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعت بينهما ملعب جابرييل مونبيد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت بلا أهداف، ليفقد الأول نقطتين ثمينتين في رحلة صراعه على لقب بطولة «ليج 1».

جاء هذا التعادل للبي إس جي، بعدما اكتسح الفريق الباريسي، نظيره أولمبيك مارسيليا برباعية نظيفة في كلاسيكو فرنسا، الذي جمع بينهما في الجولة الماضية من المسابقة.

وبتلك النتيجة، احتل باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ12 نقطة، فيما حصد كليرمونت النقطة الثانية له هذا الموسم، محتلًا المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكان باريس سان جيرمان، بدأ مباراته ضد كليرمونت، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - سكرينيار - ماركينيوس

خط الوسط: أشرف حكيمي - فيتينيا - رويز - باركولا

وفي الهجوم: مبابي - كولو مواني - عثمان ديمبلي.

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