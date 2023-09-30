النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل النائب العام المستشار | محمد شوقي، بمكتبه اليوم السبت ، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.
في مستهل اللقاء رحب النائب العام الحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة
في نهاية الاجتماع أهدى النائب العـــام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.