ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

الأستقبال
الأستقبال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل النائب العام المستشار | محمد شوقي، بمكتبه اليوم السبت ، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.

في مستهل اللقاء رحب النائب العام  الحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة

في نهاية الاجتماع أهدى النائب العـــام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
 

379635178_643102664638023_7833900348801932481_n
379635178_643102664638023_7833900348801932481_n
379638754_264135916593442_7344989689380846352_n
379638754_264135916593442_7344989689380846352_n
379658721_3426963807554101_8398629160496582902_n
379658721_3426963807554101_8398629160496582902_n
379638245_1401770680696526_5821211827778860867_n
379638245_1401770680696526_5821211827778860867_n
379638552_280749924888938_6769477000726542290_n
379638552_280749924888938_6769477000726542290_n
379638547_308945191732291_4718877825690917795_n
379638547_308945191732291_4718877825690917795_n
ads
النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
ads