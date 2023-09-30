يد الأهلي تهزم بي إم سي الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية "صور"

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق بي إم سي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت بالجولة الثانية من دوري المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 20-11، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة ٣٧ -٢٤.

ومن المقرر أن يواجه رجال يد الأهلي بعد غد الإثنين فريق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كان رجال يد الأهلي فازوا أمس الخميس على فاب الكاميروني بنتيجة 33-18، في المباراة الأولى لمنافسات البطولة.

تضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.