أذربيجان تزعم مقتل أحد جنودها برصاص قناص من أرمينيا

قالت وزارة الدفاع الأذرية اليوم السبت إن أحد جنودها قتل بنيران قناص من أرمينيا، فيما نفت الأخيرة ذلك.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأذرية أنه "في 30 سبتمبر، تم إطلاق نيران قناصة من مواقع القوات المسلحة الأرمنية بالقرب من مستوطنة زركيند.. على مواقع الجيش الأذري بالقرب من مستوطنة أشاجي-آريم، مما أسفر عن قتل الجندي الأذري فيوسال أورودزيف".

وأضاف البيان أن القوات الأذرية ستتخذ إجراءات للرد.

وفي الوقت نفسه، وصفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها هذا التقرير بأنه كاذب.

وجاء في البيان الأرميني: "إن تقرير وزارة الدفاع الأذرية الذي يزعم أن القوات الأرمينية فتحت النار في 30 سبتمبر على مواقع أذرية في الجزء الشرقي من الحدود، مما أدى إلى مقتل جندي أذري، هو تقرير كاذب".

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد خاضتا جولات من المعارك بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ ذوالأغلبية الأرمينية، وشهدت الأيام الأخيرة قيام أذربيجان بعملية من أجل تأكيد السيطرة على الإقليم ما نتج عنه فرار عشرات الآلاف من الأرمن إلى أرمينيا.