الدوري الإنجليزي.. أرسنال يكرم ضيافة بورنموث برباعية

سحق فريق أرسنال مضيفه بورنموث، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الشوط الأول، تقدم بوكايو ساكا بالهدف الأول لأرسنال بعد 17 دقيقة من انطلاق المباراة عندما استغل تسديدة مرتدة من القائم الأيمن لحارس مرمى بورنموث، وأضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وهذا هو أول هدف له مع الفريق بعد انتقاله من تشيلسي في الصيف الماضي، واختتم بن وايت أهداف أرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

بهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي يتصدر برصيد 18 نقطة بعد خسارته أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف. بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في الجدول.