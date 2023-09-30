بحضور محافظ الغربية.. انعقاد الاجتماع الشهري لجامعة طنطا

انعقد الاجتماع الدوري الشهري لمجلس جامعة طنطا اليوم السبت برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التهنئة للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وجميع منتسبي الجامعة على الشكل المتميز الذى ظهرت به الجامعة في يوم تفوق الجامعات المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدا بالعرض الذى قدمه رئيس الجامعة عن جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة "حياة كريمة".

وثمن المحافظ جهود الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشاركة طلابها في جميع أنشطتها، كما قدم التهنئة أيضاً بمناسبة المولد النبوي الشريف والاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية، مؤكداً على ضرورة عقد لقاءات دورية وندوات توعوية لتنمية وعى الطلاب

من جانبه تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بخالص شكره لأعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والعاملين بالمستشفيات الجامعية لظهور الجامعة بالشكل المشرف في يوم تفوق الجامعات المصرية، مؤكداً أن ذلك يعكس مكانة الجامعة وحجم الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية في العديد من الملفات مثل ملف مشاركة الجامعة في حياة كريمة وإعادة تشغيل المستشفى الجامعي لسرطان الأطفال 57357 سابقاً، وملف محو الأمية، موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المكانة التي وصلت اليها الجامعة.

أضاف رئيس الجامعة أن ما تحقق من إنجازات لجامعة طنطا خلال السنوات الأخيرة يأتي نتاج تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في الأداء المتميز للجامعة.