الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوديسا

وصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى مدينة أوديسا الأوكرانية اليوم السبت، في زيارة مفاجئة.

وقال بوريل في منشور على منصة التدوينات القصيرة (إكس - "تويتر سابقا")، وفقا لما ذكته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية "أوديسا مدينة تاريخية جميلة؛ ينبغي أن تكون في العناوين الرئيسية لثقافتها وروحها النابضة بالحياة. وبدلا من ذلك، فإنها تأتي في الأخبار كهدف متكرر لحرب بوتين".

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي، استقرار "المواقع المتضررة من التدمير الذي قامت به روسيا"، مشيرا إلى مرور عام على ضم روسيا غير القانوني لمناطق معينة من مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وأكد بوريل أن "أوكرانيا لها كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي واستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها". وعلى حد تعبيره، فإن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر.