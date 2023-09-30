روسيا تتعهد بضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تحقيق لمشروع "روسيا الجديدة" الإمبراطوري، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

كتب ميدفيديف عبر حسابه على "تليجرام": "ستستمر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلا من أيدي العدو".

وشدد ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، علي أن "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا".

وخلال كلمة مصورة بثها الكرملين، اليوم السبت، تعهد بوتين، بإحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وقال الرئيس الروسي "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الإمبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".