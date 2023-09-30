النني والحضري والسعيد يدعمون منتخب مصر للصم قبل مواجهة ألمانيا في كأس العالم

قدم الثلاثي عصام الحضري ومحمد النني وعبد الله السعيد لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم، الدعم والمساندة والتحفيز للاعبي منتخب مصر لكرة القدم للصم عقب التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل.

قدم محمد النني نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، الدعم والمؤازرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم للصم، وبارك لهم عبر تأهلهم إلى دور الثمانية متمنيًا لهم مواصلة تحقيق الفوز والإنجازات والتأهل إلى نهائي البطولة.

على الجانب الآخر، وجه عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري مؤكدًا أنهم يقدمون أداء أكثر من جيد في منافسات البطولة

وأشار إلى أنه ينتظر منهم الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات البطولة ورفع علم مصر عاليًا.

وقال عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز ” كل الدعم لأبطال منتخب مصر لكرة القدم للصم، خالص التمنيات في تخطي دور الثمانية غدا، نحو مزيد من تشريف بلدنا الغالي مصر في بطولة العالم”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره منتخب ألمانيا غداً الأحد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم.

كان قد تأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية عقب الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 9/0 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، كما فاز على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة 3/2، وفاز على ألمانيا بنتيجة 3/1.

يضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.