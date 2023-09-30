الدوري الألماني.. مرموش يشارك في خسارة فرانكفورت أمام فولفسبورج

خسر فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، أمام فولفسبورج، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

شارك مرموش كأساسي في المباراة ولعب حتى الدقيقة 83، لكنه لم يسجل أو يصنع أهدافًا في هذا اللقاء، فيما أحرز جوناس ويند هدفي فولفسبورج في الدقائق 31 و84، وطرد لاعب فرانكفورت ماريو جوتزه في الدقيقة 58.

بهذه الخسارة، احتل فريق فرانكفورت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، بينما رفع فولفسبورج رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز السابع.