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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. مرموش يشارك في خسارة فرانكفورت أمام فولفسبورج

آينتراخت فرانكفورت
آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج
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خسر فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، أمام فولفسبورج، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

شارك مرموش كأساسي في المباراة ولعب حتى الدقيقة 83، لكنه لم يسجل أو يصنع أهدافًا في هذا اللقاء، فيما أحرز جوناس ويند هدفي فولفسبورج في الدقائق 31 و84، وطرد لاعب فرانكفورت ماريو جوتزه في الدقيقة 58.

بهذه الخسارة، احتل فريق فرانكفورت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، بينما رفع فولفسبورج رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز السابع.

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آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش فولفسبورج
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