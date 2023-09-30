تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون على بينديك في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور انتصارًا صعبًا على مضيفه فريق بينديك سبور، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب "شينول جونيش" ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري التركي.

تألق تريزيجيه كأساسي مع فريق طرابزون سبور حيث شارك في المباراة حتى الدقيقة 68 عندما تم استبداله، ولكن لم يشارك المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، بعد مع فريقه الجديد بينديك سبور.

سجل هدفي طرابزون سبور اللاعبين باول أونواتشو في الدقيقة 3 وأنستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 27، بينما أحرز هدف بينديك سبور الوحيد اللاعب أندري سيكيسي في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة طرد اللاعب باتيستا ميندي من طرابزون سبور في الدقيقة 72 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا الانتصار، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد بينديك سبور عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.