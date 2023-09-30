الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم ليتشي برباعية

فاز فريق نابولي على مضيفه ليتشي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، في الملعب الكومونالي فيا ديل ماري.

افتتح الدنماركي مارتن أوستيجارد التسجيل لصالح نابولي في الدقيقة 16 من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 51، وقبل نهاية اللقاء بلحظات قليلة، سجل جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 94، أضاف روبيرتو بوليتانو الهدف الرابع لنابولي من ركلة جزاء حصل عليها جايتانو.

هذا الانتصار هو الثاني على التوالي لنابولي بعد سلسلة من التعثرات، ويرتفع رصيدهم إلى 14 نقطة في المركز الثالث في الجدول، في انتظار نتائج مباراة يوفنتوس وأتالانتا.

أما ليتشي، فخسر المباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام يوفنتوس، ويتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع.