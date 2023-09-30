مسئول أمريكي: بولندا أول حليف مميز لـ"ناتو" يمنح دعما هائلا لأوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن بولندا تعد أول حليف مميز لحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛يمنح دعما هائلا لأوكرانيا على العديد من المستويات المختلفة.

وأضاف كيربي في تصريح نقلها "راديو بولندا" اليوم السبت إن ذلك يمكن بلاده من الحفاظ على الوجود العسكري في المنطقة بهدف تسهيل التنسيق وتوصيل الدعم لأوكرانيا، لافتا إلى أن دعم بولندا لأوكرانيا غير محدود على إمدادات المعدات العسكرية.

كما أعرب كيربي عن امتنان الولايات المتحدة لكل شيء بولندا فعلته لدعم أوكرانيا.